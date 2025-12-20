Comuni montani il M5s | Daremo battaglia sui nuovi criteri
«Daremo battaglia per modificare i nuovi rigidi criteri scelti dal governo per la classificazione dei comuni montani e faremo quanto possibile per garantire che vengano ascoltate le istanze dei comuni ingiustamente colpiti da questo provvedimento». Così in una nota il senatore del Movimento 5. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
