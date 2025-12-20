Comuni montani il M5s | Daremo battaglia sui nuovi criteri

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Daremo battaglia per modificare i nuovi rigidi criteri scelti dal governo per la classificazione dei comuni montani e faremo quanto possibile per garantire che vengano ascoltate le istanze dei comuni ingiustamente colpiti da questo provvedimento». Così in una nota il senatore del Movimento 5. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

comuni montani il m5s daremo battaglia sui nuovi criteri

© Ilpiacenza.it - Comuni montani, il M5s: «Daremo battaglia sui nuovi criteri»

Leggi anche: La rivolta bipartisan dei Comuni montani: "Con i nuovi criteri territori abbandonati"

Leggi anche: Comuni montani tagliati: "Criteri da cambiare"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

comuni montani m5s daremoComuni montani, il M5s: «Daremo battaglia sui nuovi criteri» - «Daremo battaglia per modificare i nuovi rigidi criteri scelti dal governo per la classificazione dei comuni montani e faremo quanto possibile per garantire che vengano ascoltate le istanze dei comuni ... ilpiacenza.it

comuni montani m5s daremoNuovi criteri per comuni montani. Croatti (M5S): inaccettabile, daremo battaglia - “Daremo battaglia per modificare i nuovi rigidi criteri scelti dal governo per la classificazione dei comuni montani e faremo quanto possibile per garantire che vengano ascoltate le istanze dei comuni ... msn.com

Comuni montani solo sopra i 600 metri. La rivolta dei sindaci: “Ci tolgono risorse” - ROMA – La Legge sulla montagna, ispirata dal ministro leghista Roberto Calderoli e da approvare prima di Natale, usa quota 600 – metri sul livello del mare – come spartiacque tranchant per definire se ... repubblica.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.