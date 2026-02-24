Le foto di New York City ricoperta di neve

Da ilpost.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte tempesta ha ricoperto di neve New York City, causando problemi alla circolazione e interruzioni ai servizi. La grande quantità di neve ha spinto alcuni cittadini a uscire di casa per divertirsi con lo slittino e gli sci nei parchi cittadini. Le strade sono diventate un campo di gioco improvvisato, con i residenti che approfittano della situazione per rilassarsi all'aperto. La città si prepara ad affrontare le prossime ore di maltempo.

le foto di new york city ricoperta di neve
© Ilpost.it - Le foto di New York City ricoperta di neve

Mentre un'intensa tempesta sta creando disagi in tutto il New England, qualcuno ne ha approfittato per tirare fuori gli sci o lo slittino Da lunedì nella città di New York è in corso una nevicata molto intensa: si sono accumulati tra i 20 e i 30 centimetri di neve, che hanno ricoperto in modo variabile tutti i quartieri. Per ora è la nona nevicata più intensa di sempre nella città. Molte persone ne stanno approfittando per tirare fuori gli sci e usarli per spostarsi, divertirsi o per monitorare parchi e zone più isolate e raggiungere chi ha bisogno di aiuto. Central Park si è riempito di persone con slittini e snowboard, molti hanno fatto pupazzi di neve o altri giochi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Usa, Oklahoma City è ricoperta di neve: le immagini dall'altoOklahoma City, recentemente colpita da una forte nevicata, si mostra in queste immagini dall'alto completamente ricoperta di neve.

Usa, Oklahoma City è ricoperta di neve: le incredibili immagini aereeOklahoma City si presenta avvolta da un candido manto di neve, visibile attraverso immagini aeree che ne catturano la quiete.

Winter WONDERLAND in New York City | Snowy Central Park VLOG | Central Park Walking in Winters

Video Winter WONDERLAND in New York City | Snowy Central Park VLOG | Central Park Walking in Winters ???

Argomenti correlati

L’industria americana nelle fotografie di Christopher Payne; New York paralizzata dalla neve: Mamdani dichiara lo stato di emergenza. Le FOTO; Martin Parr bussa alle porte del Paradiso con le foto di The Last Resort; Bufera di neve nel nord est. Scuole e uffici chiusi a New York. Il sindaco Restate a casa.

Le foto più impressionanti di New York allagata, che tristezzaLa situazione fuori dall'ordinario è testimoniata dalle moltissime immagini presenti sui social che dimostrano uno stato di caos generale a New York. A Manhattan e nel Bronx le strade sonno sommerse ... esquire.com