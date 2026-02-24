le foto di new york city ricoperta di neve

Una forte tempesta ha ricoperto di neve New York City, causando problemi alla circolazione e interruzioni ai servizi. La grande quantità di neve ha spinto alcuni cittadini a uscire di casa per divertirsi con lo slittino e gli sci nei parchi cittadini. Le strade sono diventate un campo di gioco improvvisato, con i residenti che approfittano della situazione per rilassarsi all'aperto. La città si prepara ad affrontare le prossime ore di maltempo.

Mentre un'intensa tempesta sta creando disagi in tutto il New England, qualcuno ne ha approfittato per tirare fuori gli sci o lo slittino Da lunedì nella città di New York è in corso una nevicata molto intensa: si sono accumulati tra i 20 e i 30 centimetri di neve, che hanno ricoperto in modo variabile tutti i quartieri. Per ora è la nona nevicata più intensa di sempre nella città. Molte persone ne stanno approfittando per tirare fuori gli sci e usarli per spostarsi, divertirsi o per monitorare parchi e zone più isolate e raggiungere chi ha bisogno di aiuto. Central Park si è riempito di persone con slittini e snowboard, molti hanno fatto pupazzi di neve o altri giochi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Usa, Oklahoma City è ricoperta di neve: le immagini dall'altoOklahoma City, recentemente colpita da una forte nevicata, si mostra in queste immagini dall'alto completamente ricoperta di neve.

Winter WONDERLAND in New York City | Snowy Central Park VLOG | Central Park Walking in Winters

Le foto più impressionanti di New York allagata, che tristezzaLa situazione fuori dall'ordinario è testimoniata dalle moltissime immagini presenti sui social che dimostrano uno stato di caos generale a New York. A Manhattan e nel Bronx le strade sonno sommerse ... esquire.com

#NewYork come non mai, storica tempesta di neve: non si vedeva dal 1963 x.com