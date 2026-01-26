Usa Oklahoma City è ricoperta di neve | le incredibili immagini aeree

Oklahoma City si presenta avvolta da un candido manto di neve, visibile attraverso immagini aeree che ne catturano la quiete. Gli Stati Uniti continuano a fronteggiare un’intensa ondata di maltempo gelido, che interessa un’ampia zona che va dalle Montagne Rocciose al New England, coinvolgendo gran parte della popolazione.

Gli Stati Uniti sono ancora alle prese con l’ondata di maltempo gelido che ha colpito più della metà della popolazione, in un’area che si estende dalle Montagne Rocciose meridionali al New England. Una distesa di neve e ghiaccio ha ricoperto molti centri urbani, tra cui Oklahoma City, da dove arrivano suggestive riprese aeree che mostrano la città sotto un gigantesco manto bianco. I lavoratori del Dipartimento dei Trasporti hanno trattato le strade con salamoia e gli spazzaneve hanno rimosso la neve dalle carreggiate, mentre i meteorologi avvertono la popolazione di prepararsi ad affrontare ancora una serie di giornate gelide. 🔗 Leggi su Lapresse.it

