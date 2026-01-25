Oklahoma City, recentemente colpita da una forte nevicata, si mostra in queste immagini dall'alto completamente ricoperta di neve. La tempesta, che ha interessato gran parte degli Stati Uniti, ha portato neve, grandine e ghiaccio dalla regione delle Montagne Rocciose fino al New England, creando condizioni eccezionali e di grande impatto sulla città.

Le immagini dall’alto della città di Oklahoma City (Usa) completamente ricoperta di neve dopo l’eccezionale tempesta che questo fine settimana ha colpito gli Stati Uniti portando neve, grandine e ghiaccio dalle Montagne Rocciose meridionali fino al New England. Le riprese aeree mostrano i mezzi spazzaneve al lavoro, mentre c’è forte lavoro anche per i soccorritori, che devono intervenire per gli incidenti stradali causati dalla neve. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Oklahoma City è ricoperta di neve: le immagini dall'alto

Usa, tempesta di neve in Oklahoma: le immagini delle strade innevateUna tempesta di neve ha interessato Oklahoma City, coprendo strade e autostrade di neve e ghiaccio.

Leggi anche: Sumatra, inondazioni e frane causano decine di vittime: le immagini dall'alto

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Usa, tempesta di neve in Oklahoma: le immagini delle strade innevate; Tempesta di neve e ghiaccio negli Usa, oltre 12mila voli cancellati e migliaia di persone senza elettricità; NBA: i Pacers si vendicano sugli Oklahoma City Thunder nella rivincita delle Finals; Tempesta di neve e ghiaccio paralizza i cieli degli Stati Uniti: oltre 12 mila voli cancellati.

NBA, a Curry e Kerr l’anello olimpico: Steph è anche atleta dell’anno per USA BasketballPrima della partita giocata al Chase Center contro Oklahoma City, Steph Curry e Steve Kerr hanno ricevuto gli anelli di campioni olimpici guadagnati la scorsa estate a Parigi. E i due sono poi stati ... sport.sky.it

Oklahoma City è la squadra del futuro: lo è anche del presente?Cinquanta vittorie. Oklahoma City non ci arrivava in una stagione dal 2015-16, dall’ultimo anno insieme di Kevin Durant e Russell Westbrook, quello in cui i Thunder andarono avanti 3-1 in finale di ... gazzetta.it

La vittoria degli Indiana Pacers in casa degli Oklahoma City Thunder è il risultato più eclatante tra gli incontri disputati nella notta in Nba. #ANSA - facebook.com facebook

Orgoglio Indiana Pacers: grande prova di squadra, Oklahoma City Thunder ko @Sportando x.com