Bergamo si prepara alle festività natalizie con un occhio ai bilanci annuali. Carnevali sottolinea che le recenti decisioni sulla gestione del nuovo Gamec mirano a tutelare gli interessi del pubblico, senza imporre divieti alle case vacanza. La città si avvicina alla conclusione dell’anno con un atteggiamento di equilibrio e attenzione alle esigenze di residenti e visitatori, in un clima di confronto e responsabilità.

Bergamo. Natale, si sa, è tempo di bilanci. La fine dell’anno si avvicina e come ad ogni epilogo che si rispetti è inevitabile riavvolgere il nastro, considerare quanto si è portato a termine. E, in alcuni casi, cercare di capire se qualcosa poteva essere realizzato meglio. Per Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, il 2025 è stato il primo anno compiuto trascorso a Palazzo Frizzoni: 365 giorni ricchi di delibere, opere pubbliche e decisioni. Alcune, si può facilmente immaginare, anche sofferte. Lunedì mattina, 22 dicembre, è stata lei ad accogliere con la sua Giunta i giornalisti nella Sala degli Specchi per il tradizionale scambio di auguri prima delle festività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: "Agito nell'interesse dello Stato". Negata l'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano su Almasri

Leggi anche: "Agito nell'interesse dello Stato". Respinto il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano su Almasri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Carnevali: Nuova Gamec? Agito nell'interesse del pubblico. Nessun divieto per le case vacanza: regoliamo.

Nuova Gamec, la sindaca e l'assessore: «Per la ripresa del cantiere serviranno mesi. Assicuriamo massima rapidità sulle procedure» - Lente anche sul nuovo palazzetto dello sport: «Anche lì la ditta non sta rispettando gli i ... bergamo.corriere.it