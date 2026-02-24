A Udine una lezione sulle criptovalute con due professori universitari

Un incontro a Udine ha messo in evidenza le difficoltà di comprendere le criptovalute senza conoscenze tecniche, a causa della loro complessità crescente. Due professori universitari hanno spiegato i concetti fondamentali usando esempi pratici e strumenti semplici, per aiutare i partecipanti a orientarsi nel mondo digitale. Durante l’evento, sono stati affrontati temi come la sicurezza e l’uso quotidiano delle valute virtuali. La discussione si è conclusa con domande e curiosità dal pubblico.

"In un momento in cui le criptovalute sono sempre più presenti nel dibattito pubblico e nelle scelte economiche delle persone, è fondamentale offrire occasioni di informazione chiare e accessibili — ha spiegato Gea Arcella, assessora a Smart City e Innovazione digitale — come amministrazione vogliamo promuovere una cultura digitale diffusa e consapevole, che metta i cittadini nelle condizioni di comprendere opportunità e rischi, evitando semplificazioni fuorvianti. Abbiamo rafforzato il programma di incontri pubblici proprio per dare maggiori strumenti ai nostri cittadini, soprattutto quelli che non hanno elementi per affrontare il presente con consapevolezza o vogliono approfondire temi specifici".