Referendum le ragioni del ‘sì’ Incontro in Cappella Farnese | Utile ai cittadini per orientarsi

Domenica e lunedì prossimi gli italiani saranno chiamati a votare sul referendum sulla giustizia. Prima di arrivare alle urne, si sono incontrati in Cappella Farnese per discutere delle ragioni del sì. L’obiettivo è aiutare i cittadini a capire meglio cosa cambia e perché conviene sostenere questa riforma. Un momento di confronto con diverse voci, per chiarire dubbi e spiegare i punti principali della proposta.

Un incontro a più voci, plurale, per capire meglio la riforma della giustizia su cui saranno chiamati a esprimersi gli italiani il 22 e il 23 marzo. 'Verso un giudice veramente terzo: le ragioni del sì al referendum' è il titolo dell'incontro che, mercoledì alle 11, prenderà vita a Palazzo d'Accursio, in Cappella Farnese. Promosso da SìSepara (il comitato a favore della separazione delle carriere) e moderato da Valerio Baroncini (vicedirettore del Carlino), a intervenire saranno Augusto Barbera (presidente emerito della Corte costituzionale), Andrea Cangini (segretario generale della Fondazione Einaudi), Antonio Di Pietro (già pm e ministro) e Luigi Salvato (già procuratore generale della Corte di Cassazione).

