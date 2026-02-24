Le botte e la tragedia fissato l’addio al 20enne

Il 20enne di Pollenza si è tolto la vita nel porto di Civitanova, dopo aver aggredito la madre nel giorno del suo compleanno. La causa dell’episodio sembra essere una crisi personale che ha portato il giovane a compiere un gesto estremo. La famiglia e gli amici sono sconvolti da questa tragedia, e il funerale sarà celebrato domani alle 15. La comunità locale si prepara a ricordarlo in modo semplice e rispettoso.

Sarà celebrato domani alle 15 il funerale del 20enne di Pollenza che, venerdì notte, nel giorno del suo ventesimo compleanno, si era lasciato cadere nelle acque del porto di Civitanova dopo aver aggredito la mamma. La cerimonia si svolgerà nella Collegiata di San Biagio, a Pollenza. La salma del giovane è stato ritrovata domenica verso mezzogiorno dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Ancona. Era sotto il motopontone, proprio nel punto dove le telecamere di videosorveglianza lo avevano ripreso. Dal corpo, che si trova all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Alta, sono stati prelevati i liquidi biologici dal medico legale Antonio Tombolini per svolgere tutti i necessari accertamenti, come disposto dal sostituto procuratore Enrico Riccioni, che coordina le indagini sulla vicenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Massacra di botte la madre e scompare: l’auto del 20enne trovata al portoUn ragazzo di 20 anni ha aggredito brutalmente la madre durante una lite in casa a Pollenza e successivamente è scappato a bordo di un’auto.

Tragedia a Pollenza: 20enne picchia la madre e scompare in mare, continuano le ricercheUn giovane di 20 anni ha colpito la madre e poi si è allontanato nuotando verso il mare, causando l’intervento delle forze di soccorso.

