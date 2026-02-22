Tragedia a Pollenza | 20enne picchia la madre e scompare in mare continuano le ricerche

Un giovane di 20 anni ha colpito la madre e poi si è allontanato nuotando verso il mare, causando l’intervento delle forze di soccorso. La donna ha chiamato aiuto, mentre i soccorritori cercano ancora il ragazzo tra le onde vicino al porto di Civitanova Marche. Le ricerche sono in corso da diverse ore, con l’obiettivo di trovare il ragazzo prima che possa mettere ulteriormente a rischio la sua vita. Le autorità monitorano attentamente la zona.

Aggressione a Pollenza e fuga. Proseguono le ricerche nelle acque davanti al porto di Civitanova Marche (Macerata) per un 20enne scomparso. Il giovane, nella serata di venerdì 20 febbraio, aveva aggredito la madre durante una lite in casa a Pollenza (Macerata), provocandole gravi ferite al volto con pugni, prima di fuggire in auto verso la costa. Le forze dell'ordine, grazie anche a telecamere di videosorveglianza, hanno ritrovato il veicolo del ragazzo e, purtroppo, ipotizzano che possa essere finito in mare. Condizioni della madre. La donna è attualmente ricoverata a Macerata in gravi condizioni, con ferite alla mandibola e al volto, e si trova in stato di sedazione.

