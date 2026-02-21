Massacra di botte la madre e scompare | l’auto del 20enne trovata al porto

Un ragazzo di 20 anni ha aggredito brutalmente la madre durante una lite in casa a Pollenza e successivamente è scappato a bordo di un’auto. La vettura, poi trovata al porto della città, indica che ha tentato di allontanarsi rapidamente. La scena si è svolta davanti ai vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La madre ha riportato ferite lievi, mentre il giovane si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

© Ilrestodelcarlino.it - Massacra di botte la madre e scompare: l’auto del 20enne trovata al porto

Pollenza (Macerata), 21 febbraio 2026 – Un litigio violento con la madre, in casa a Pollenza, e poi la fuga disperata. Ieri sera, intorno alle 21.40, un ventenne del paese, per cause in corso di accertamento, ha picchiato sua madre. Erano soli in casa, il marito della donna con il figlio maggiore erano usciti. La vicina sente le urla e dà l’allarme. A cena ci sarebbe stata una discussione. All’improvviso la vicina ha sentito gridare e chiedere aiuto, così ha chiamato subito i soccorsi e il marito della donna. Nel frattempo il figlio ventenne, dopo averla aggredita, probabilmente sotto choc per aver ridotto la mamma in quel modo, è scappato di casa senza prendere neanche il cellulare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Aggressione in Psichiatria: paziente massacra di botte un altro ospite del repartoUn’altra rissa nel reparto di Psichiatria del Fatebenefratelli di Milano. Leggi anche: Moglie tradita massacra di botte la cognata e le rade a zero i capelli Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Massacra di botte la compagna nel parcheggio di un supermercato; Massacra di botte la compagna, arrestato dai carabinieri si difende: 'Le ho dato solo due schiaffi'; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: MASSACRA DI BOTTE LA COMPAGNA NEL PARCHEGGIO DI UN SUPERMERCATO; Avezzano: evade dai domiciliari e massacra di botte un uomo, 20enne a giudizio immediato. Massacra di botte la compagna, arrestato dai carabinieri si difende: 'Le ho dato solo due schiaffi'Oggi le ho dato solo due schiaffi. Si giustifica così un 31enne arrestato dai carabinieri della stazione di Villaricca. Una frase, poche parole, che bastano a chiudere il cerchio sull'ennesima stori ... lostrillone.tv Massacra di botte la compagna nel parcheggio del supermercato. Arrestato dalla Polizia di GallarateL'aggressione risale allo scorso 4 febbraio quando i soccorritori intervenuti nel parcheggio hanno trovato la vittima in stato semicomatoso ... blitzquotidiano.it Toscana | Massacra di botte una 16enne e manda le foto intime agli amici - facebook.com facebook Livorno, massacra di botte una 16enne e manda le foto intime agli amici x.com