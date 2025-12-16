Lda e Aka7even, due protagonisti della nuova scena pop italiana, si preparano a sorprendere il pubblico del Festival di Sanremo 2024. Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, portano in gara il brano “Poesie Clandestine”, promettendo un’esibizione che unisce talento e innovazione musicale.

© Lopinionista.it - Lda e Aka7even in gara al 76esimo Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”

ph. Antonio De Masi SANREMO – Lda e Aka7even, tra i protagonisti della nuova scena pop italiana e per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, saranno in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”. LDA. LDA, classe 2003, muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano all’età di 13 anni, pubblicando, nel 2017, il suo primo inedito “Resta”. Nel 2020 figura tra gli artisti coinvolti in “Buongiorno”, il singolo di Gigi D’Alessio, insieme a Geolier, Clementino, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Nello stesso anno collabora con Astol e Robledo al brano “Vediamoci stasera”. Lopinionista.it

