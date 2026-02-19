LDA e AKA 7even due Luca sulla via di Sanremo
LDA e AKA 7even, due giovani artisti di nome Luca, hanno annunciato le loro canzoni per Sanremo, causando grande interesse tra i fan. LDA ha scelto “Poesie clandestine”, un brano che trasmette emozioni forti, mentre AKA 7even si presenta con una canzone dal titolo ancora segreto. Entrambi hanno condiviso alcuni dettagli sulle proprie scelte, alimentando le aspettative. La scelta dei brani ha fatto discutere perché rispecchia stili diversi e un’attesa crescente tra gli appassionati. Il Festival di Sanremo si avvicina e i protagonisti sono pronti.
Passionale. Sincera. Clandestina. Come se fossimo in una partita di Taboo, dove però il giocatore deve indicare le parole atte a identificare qualcosa, e non evitarle per non far indovinare di cosa sta parlando il proprio compagno di squadra, LDA indica con “passionale, sincera e clandestina” la canzone che porterà in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, Poesie clandestine. Aveva cominciato a rispondere AKA 7even, indicando per prima proprio la parola “passionale”, per poi dire “carnale”, interrotto a quel punto dal suo compagno di avventura, lì a fargli notare che le due parole erano sinonimi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
