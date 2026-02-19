lda e aka 7even due luca sulla via di sanremo

Passionale. Sincera. Clandestina. Come se fossimo in una partita di Taboo, dove però il giocatore deve indicare le parole atte a identificare qualcosa, e non evitarle per non far indovinare di cosa sta parlando il proprio compagno di squadra, LDA indica con “passionale, sincera e clandestina” la canzone che porterà in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, Poesie clandestine. Aveva cominciato a rispondere AKA 7even, indicando per prima proprio la parola “passionale”, per poi dire “carnale”, interrotto a quel punto dal suo compagno di avventura, lì a fargli notare che le due parole erano sinonimi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

SANREMO 2026 – LDA e AKA 7EVEN Poesie Clandestine è un inizio, non un traguardoLDA e AKA 7EVEN arrivano alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con Poesie Clandestine, brano che segna l’inizio di un percorso condiviso e di un album nato in sedici giorni, senza filtri né stra ... newsic.it

LDA e Aka 7even a Sanremo 2026: «Una volta ci si doveva vergognare di parlare in dialetto, oggi i pregiudizi su Napoli sono crollati. Al Festival non vinceremo, ma vi faremo ...I due artisti napoletani sono in gara all'Ariston con Poesie clandestine. LDA, figlio di Gigi D'Alessio, confessa: «Mio papà mi ha consigliato di mangiare e di coprirmi». L'intervista ... vanityfair.it

