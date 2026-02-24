LDA e Aka 7even cantano Poesie clandestine – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026

LDA e Aka 7even hanno presentato il brano “Poesie clandestine” durante il Festival di Sanremo 2026, attirando l’attenzione del pubblico con la loro performance. La canzone, che parla di emozioni nascoste, è stata scelta tra oltre 300 proposte e rappresenta un punto di svolta nella loro carriera. La partecipazione si è concretizzata grazie alla selezione di una giuria musicale e all’interesse del pubblico. La loro esibizione ha suscitato numerosi commenti sui social e tra gli addetti ai lavori.

LDA e Aka 7even, con il brano ‘ Poesie clandestine ‘, sono tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Entrambi sono alla loro seconda partecipazione: LDA dopo “ Se poi domani” del 2023 e Aka 7even dopo “ Perfetta così ” del 2022. Scopriamo insieme il testo e il significato del nuovo brano dei due ex allievi di Amici dal titolo ‘ Poesie clandestine ’. Il testo di “ Poesie clandestine ” di LDA e Aka 7even a Sanremo 2026. Questo il testo di ‘ Poesie clandestine ‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dagli stessi LDA (Luca D’Alessio) e Luca Marzano (Aka7even) insieme ad Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sanremo 2026, LDA e Aka 7even cantano Poesie clandestine. Testo e di cosa parla la canzoneLDA e Aka 7even salgono sul palco di Sanremo 2026 per portare in scena “Poesie clandestine”, una canzone che parla di sogni nascosti e di emozioni segrete.

Testo e significato di “Poesie clandestine” di LDA & Aka 7even, in gara a Sanremo 2026LDA e AKA 7even portano a Sanremo 2026 “Poesie clandestine” per raccontare un amore intenso e breve.

LDA e Aka 7even pronti a stupire SanremoLDA e Aka 7even salgono insieme sul palco dell’Ariston tra amicizia, successi condivisi e il supporto dell’hairstylist Antonio Laezza, premiato con loro al Premio Malafemmena come simbolo di talento e ... novella2000.it

Sanremo, LDA e AKA 7EVEN: portiamo all’Ariston la nostra amiciziaSanremo, 24 feb. (askanews) – Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN saranno in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie Clandestine. Un mom ... askanews.it

