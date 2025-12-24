Lazio finalmente il calciomercato è sbloccato Le mosse di Lotito per accontentare Sarri
Semaforo verde per la Lazio che a gennaio potrà operare sul mercato. È arrivato il via libera dunque per Lotito che ora potrà rinforzare la rosa a disposizione di Sarri senza limitazioni imposte. Via libera sul mercato La Lazio ha superato l’esame della commissione governativa rispettando il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
MILAN-LAZIO, CAOS NEL FINALE: CONSULTO VAR DURATO 6’, MA ALLA FINE NIENTE RIGORE PER LA LAZIO - All'ultimo dei 5 minuti di recupero segnalati, i biancocelesti chiedono un rigore per un presunto fallo di mano di Pavlovic sulla girata di Romagnoli. calciomercato.com
La #Lazio sblocca finalmente il mercato. La commissione indipendente che vigila sui bilanci delle società professionistiche di calcio e basket ha dato l'ok. Per #Napoli e #Pisa vige il 'saldo zero': ogni colpo in entrata deve essere finanziato da un'uscita. x.com
La #Lazio si libera dai vincoli e sblocca finalmente gli acquisti. La commissione indipendente che vigila sui bilanci delle società professionistiche di calcio e basket ha dato l'ok. Aria diversa per #Napoli e #Pisa: qui vige il "saldo zero", dove ogni colpo in en - facebook.com facebook
