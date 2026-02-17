La Lazio ha mostrato il rendering del nuovo stadio Flaminio, annunciando l’obiettivo di completarlo entro il 2032. La società ha consegnato il progetto al Comune di Roma, sperando di avviare presto i lavori di ristrutturazione. Durante la conferenza, è stato illustrato come il nuovo impianto potrà ospitare anche eventi culturali oltre alle partite di calcio.

La Lazio ha presentato in conferenza stampa a Formello il progetto di rifunzionalizzazione dello Stadio Flaminio, già consegnato al Comune di Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Lazio svela il render del nuovo Flaminio: obiettivo 2032

Lazio, Lotito prende posizione: «Il dissenso esiste e va rispettato, fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo»Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha dichiarato oggi che il dissenso tra i tifosi e la società esiste e deve essere rispettato, sottolineando che fa parte della passione per i colori biancocelesti.

Lotito: «Il dissenso è passione, va rispettato. Sul Flaminio e Lazio 2032 ecco le mie parole»Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato oggi il clima di tensione che ancora circonda il club, sottolineando che «il dissenso è passione, va rispettato», e aggiungendo che sulla questione dello stadio Flaminio e del progetto Lazio 2032 ha espresso le sue parole senza nascondere le proprie convinzioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.