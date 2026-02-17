La Lazio svela il render del nuovo Flaminio | obiettivo 2032
La Lazio ha mostrato il rendering del nuovo stadio Flaminio, annunciando l’obiettivo di completarlo entro il 2032. La società ha consegnato il progetto al Comune di Roma, sperando di avviare presto i lavori di ristrutturazione. Durante la conferenza, è stato illustrato come il nuovo impianto potrà ospitare anche eventi culturali oltre alle partite di calcio.
La Lazio ha presentato in conferenza stampa a Formello il progetto di rifunzionalizzazione dello Stadio Flaminio, già consegnato al Comune di Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lazio, Lotito prende posizione: «Il dissenso esiste e va rispettato, fa parte della passione! Sullo Stadio Flaminio e Lazio 2032 vi dico questo»Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha dichiarato oggi che il dissenso tra i tifosi e la società esiste e deve essere rispettato, sottolineando che fa parte della passione per i colori biancocelesti.
Lotito: «Il dissenso è passione, va rispettato. Sul Flaminio e Lazio 2032 ecco le mie parole»Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato oggi il clima di tensione che ancora circonda il club, sottolineando che «il dissenso è passione, va rispettato», e aggiungendo che sulla questione dello stadio Flaminio e del progetto Lazio 2032 ha espresso le sue parole senza nascondere le proprie convinzioni.
Lazio, è il Flaminio-day: attesa la presentazione del progettoRASSEGNA STAMPA - Il giorno è arrivato: la Lazio è pronta a svelare il nuovo Flaminio. Alle 10:30 di oggi, martedì 17 febbraio, al Training Center di Formello il ... lalaziosiamonoi.it
Flaminio, la Lazio ci prova: Lotito presenta il suo progetto per lo stadioIl presidente biancoceleste illustra il progetto a Formello: non solo uno stadio ma una riqualificazione urbana. Un'isola ambientale per Roma. L'iter è appena iniziato ... radiocolonna.it
