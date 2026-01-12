A Piacenza assunzioni in lieve calo anche per gli under 30 | a gennaio in tutto 2mila 880 nuovi contratti
A Piacenza, a gennaio 2026, sono stati registrati 2.880 nuovi contratti di lavoro, segnando un leggero calo rispetto ai mesi precedenti. La cifra include anche le assunzioni degli under 30, che rappresentano una parte significativa delle nuove opportunità occupazionali. Questi dati offrono un quadro aggiornato della situazione occupazionale nel territorio, evidenziando le tendenze di inizio anno e la domanda di lavoro locale.
«Ammontano a 2mila 880, i nuovi contratti che le imprese piacentine prevedono attivare nel primo mese del 2026. Rispetto a un anno, fa il calo complessivo è di 30 unità, corrispondenti al -1,0%. È inoltre previsto un peggioramento del dato generale, alla fine del trimestre gennaio-marzo 2026. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Sondaggi politici, questa settimana tutto il centrodestra in lieve calo, Fdi stabile sopra il 30%
Leggi anche: Lavoro, previste quasi 90 mila assunzioni entro dicembre 2025 ma domanda in lieve calo
A Piacenza assunzioni in lieve calo, anche per gli under 30: a gennaio in tutto 2mila 880 nuovi contratti - Meno 1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, prevista una perdita del 4,4% per il primo trimestre 2026: i dati della Camera di Commercio dell’Emilia ... ilpiacenza.it
La Cgil di Piacenza: «Il governo deve essere criticato per non aver preso misure efficaci per migliorare la situazione» - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.