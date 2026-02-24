Lavoro Trenord cerca macchinisti per garantire le oltre 2400 corse quotidiane in Lombardia
Trenord cerca nuovi macchinisti per mantenere attive oltre 2400 corse quotidiane in Lombardia. La società ha aperto le candidature a partire dalle 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, offrendo l’opportunità a chi desidera lavorare nel settore dei trasporti ferroviari. La selezione riguarda figure che guideranno i treni in otto province, inclusa la tratta verso l’Aeroporto Internazionale di Malpensa. Le domande si potranno inviare attraverso il sito ufficiale dell’azienda.
Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. Coltellata alla testa del padre durante una lite in casa, a Desio i carabinieri hanno. Una esplosione ha causato il ferimento di 3 persone sul posto lavoro nel tardo pomeriggio. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica ad Abbiategrasso, dove un’automobile è stata urtata da un. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Offerte di lavoro: Trenord cerca futuri macchinisti e altre figure professionali, come candidarsiTrenord ha avviato una campagna di assunzioni per trovare futuri macchinisti, a causa della crescente domanda di personale qualificato.
Leggi anche: Treni potenziati per le Olimpiadi. L’offerta ferroviaria di Trenord: oltre 2.400 corse giornaliere