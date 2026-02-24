lavoro trenord cerca macchinisti per garantire le oltre 2400 corse quotidiane in lombardia

Trenord cerca nuovi macchinisti per mantenere attive oltre 2400 corse quotidiane in Lombardia. La società ha aperto le candidature a partire dalle 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, offrendo l’opportunità a chi desidera lavorare nel settore dei trasporti ferroviari. La selezione riguarda figure che guideranno i treni in otto province, inclusa la tratta verso l’Aeroporto Internazionale di Malpensa. Le domande si potranno inviare attraverso il sito ufficiale dell’azienda.

Offerte di lavoro: Trenord cerca futuri macchinisti e altre figure professionali, come candidarsiTrenord ha avviato una campagna di assunzioni per trovare futuri macchinisti, a causa della crescente domanda di personale qualificato.

