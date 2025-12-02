Treni potenziati per le Olimpiadi L’offerta ferroviaria di Trenord | oltre 2.400 corse giornaliere
Una nuova linea suburbana fra il Sud della Lombardia e Milano, più treni verso Piemonte e Liguria, la rimodulazione dell’offerta transfrontaliera fra Como e Chiasso grazie a una sempre maggiore integrazione con i servizi TILO: queste le principali novità previste dall’orario invernale di Trenord, in vigore da domenica 14 dicembre. Inoltre, saranno aggiunte corse sulle linee per Lecco, Brescia, Domodossola. E i treni Milano Cadorna-Malpensa effettueranno la fermata di Milano Domodossola Fiera, per agevolare i collegamenti con Citylife e il polo fieristico. Complessivamente, l’offerta ferroviaria di Trenord supererà le 2400 corse giornaliere, a beneficio degli oltre 760mila passeggeri e di chi giungerà in Lombardia per Milano Cortina 2026, periodo che vedrà un ulteriore potenziamento del servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
