Lavoro per più di un dipendente su due la carriera non è priorità Cresce la voglia di disconnessione

Il rapporto Censis-Eudaimon rivela che più della metà dei lavoratori non considera la carriera una priorità, a causa di una crescente voglia di disconnettersi dal lavoro. Quattro su dieci temono di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale, mentre i dirigenti mostrano più fiducia nelle nuove tecnologie che nelle capacità umane. Questa situazione riflette un cambiamento nelle aspettative e nelle dinamiche aziendali, influenzando il modo di affrontare la quotidianità lavorativa.

Per oltre metà dei dipendenti fare carriera non rappresenta una priorità. Prevale la quota di chi risponde ad email e telefonate anche fuori dall’orario di lavoro, ma non tra i giovani che in maggioranza praticano il diritto alla disconnessione. Quattro su dieci temono di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale, ma più della metà pensa che i dirigenti della propria azienda ripongano più fiducia nelle nuove tecnologie che nei lavoratori. La maggioranza preferisce lavorare in un’azienda di cui condivide i valori, anche se in altre aziende sarebbe pagato di più. Il nono Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, realizzato con il contributo di Campari, Credem, Edison e Michelin restituisce una fotografia dell’impatto che stanno avendo le nuove tecnologie sul mercato del lavoro e del nuovo approccio delle nuove generazioni nei confronti del lavoro, che spostano l’accento sulla qualità dell’ambiente lavorativo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

