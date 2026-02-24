Lavoro per più di un dipendente su due la carriera non è priorità Cresce la voglia di disconnessione

Il rapporto Censis-Eudaimon rivela che più della metà dei lavoratori non considera la carriera una priorità, a causa di una crescente voglia di disconnettersi dal lavoro. Quattro su dieci temono di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale, mentre i dirigenti mostrano più fiducia nelle nuove tecnologie che nelle capacità umane. Questa situazione riflette un cambiamento nelle aspettative e nelle dinamiche aziendali, influenzando il modo di affrontare la quotidianità lavorativa.

Per oltre metà dei dipendenti fare carriera non rappresenta una priorità. Prevale la quota di chi risponde ad email e telefonate anche fuori dall’orario di lavoro, ma non tra i giovani che in maggioranza praticano il diritto alla disconnessione. Quattro su dieci temono di essere sostituiti dall’intelligenza artificiale, ma più della metà pensa che i dirigenti della propria azienda ripongano più fiducia nelle nuove tecnologie che nei lavoratori. La maggioranza preferisce lavorare in un’azienda di cui condivide i valori, anche se in altre aziende sarebbe pagato di più. Il nono Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale, realizzato con il contributo di Campari, Credem, Edison e Michelin restituisce una fotografia dell’impatto che stanno avendo le nuove tecnologie sul mercato del lavoro e del nuovo approccio delle nuove generazioni nei confronti del lavoro, che spostano l’accento sulla qualità dell’ambiente lavorativo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Per oltre metà dei dipendenti la carriera non è priorità, cresce paura dell’AI e il diritto alla disconnessioneIl rapporto tra i lavoratori e le nuove tecnologie si complica, con molti che temono di perdere il posto di lavoro a causa dell’intelligenza artificiale.

Lavoro, in Brianza un dipendente su 3 ha più di 50 anniIn Brianza, un dipendente su tre ha più di 50 anni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Giornata lavorativa di 12 ore. In Germania la riforma che potrebbe diventare realtà; Vivere di più, lavorare più a lungo: cosa serve per restare in equilibrio; Lidl Italia, raggiunta l’intesa sul nuovo Contratto integrativo aziendale: più salario, più diritti e nuove regole sull’organizzazione del lavoro; Blog | Dieci anni di mercato del lavoro: che cosa è cambiato per le donne - Alley Oop.

Più ore di lavoro per salvare l’economia. La Germania lancia la sfida delle 12 orePer alcuni settori specifici, come turismo, gastronomia e cura, i dipendenti potrebbero dover lavorare fino a 12 ore al giorno. La riforma fa discutere. money.it

Perché le aziende pubblicano annunci di lavoro falsiLe proposte di lavoro false possono poi essere utilizzate come strumento di pressione psicologica per i dipendenti stessi dell’azienda: secondo questa logica, vedere che ci sono posizioni aperte – ... ilpost.it

Milleproroghe: odg Lega, 35mila euro per flat tax dipendenti sia strutturale ANSA - ROMA, 23 FEB - “Valutare l’opportunità di rendere strutturale” l’innalzamento a 35mila euro della soglia di reddito da lavoro dipendente per accedere alla flat tax. Lo chiede u - facebook.com facebook