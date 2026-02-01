Lavoro in Brianza un dipendente su 3 ha più di 50 anni

In Brianza, un dipendente su tre ha più di 50 anni. È il dato che emerge dall’ultimo rapporto della Cgia di Mestre. La provincia di Monza e della Brianza si conferma tra le zone con la fascia di età più avanzata tra i lavoratori italiani.

Un lavoratore su tre nella provincia di Monza e Brianza ha più di 50 anni. è il dato emerso nell'ultimo rapporto della Cgia di Mestre nei quali si è evidenziato che i lavoratori della provincia brianzola sono tra quelli più vecchi in Italia. Per quanto riguarda il dato nazionale, nel rapporto si spiega che rispetto al 2008 l'età media dei lavoratori italiani è aumentata di 4 anni, passando da 38 a 41,91 anni. Le situazioni più critiche in Italia si registrano a Potenza, dove l’età media raggiunge i 43,63 anni, seguita da Terni (43,61) e Biella (43,53). Tra quelle più giovani invece Vibo Valentia (40,27), Aosta (40,07) e Bolzano (39,95).🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Brianza Lavoro

In Toscana, il mercato del lavoro privato sta invecchiando rapidamente, con oltre un terzo dei dipendenti di età superiore ai 50 anni.

Nel 2024, l’età media dei lavoratori dipendenti nel settore privato in Umbria si attesta tra le più alte d’Italia.

Ultime notizie su Brianza Lavoro

