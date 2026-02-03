Perché negli uomini i rischi per il cuore aumentano già a 35 anni | cosa spiega il divario con le donne

Con più di 30 anni di dati, uno studio svela che il rischio di problemi al cuore negli uomini inizia a salire già a 35 anni. La differenza con le donne si fa sentire presto, anche prima dei 40. Gli esperti spiegano che fattori come lo stile di vita e alcuni cambiamenti fisici contribuiscono a questo divario precoce.

Uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association analizza oltre 30 anni di dati clinici per capire quando e perché il rischio cardiovascolare inizia a divergere tra uomini e donne.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un nuovo studio australiano analizza come la corsa e gli sport di resistenza influenzino il cuore negli uomini e nelle donne.

Infarto. Maggiore incidenza negli uomini forse causata da cromosoma YChi possiede una certa variante del cromosoma Y vede aumentare del 50 per cento il rischio di sviluppare problemi cardiaci. Questa la scoperta appena pubblicata su The Lancet, ma i ricercatori non ... quotidianosanita.it

