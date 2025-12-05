Il 28% dei giovani ritiene la scuola inadeguata per il futuro Il 35% chiede educazione sessuo-affettiva Il 56% vuole indicazioni pratiche sul mondo del lavoro e didattica più dinamica Rapporto CENSIS

5 dic 2025

Il 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, presentato il 5 dicembre, evidenzia che il 28,3% dei giovani di età compresa tra 16 e 19 anni ritiene che la scuola non li prepari adeguatamente al futuro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

