Lavoro Censis | per 60% occupati stipendio non adeguato

Il Censis rivela che circa il 60% dei lavoratori italiani ritiene che il proprio stipendio non rifletta adeguatamente il lavoro svolto. La causa principale risiede nella percezione di salari troppo bassi rispetto alle responsabilità e alle ore di lavoro. Molti dipendenti si lamentano di non riuscire a coprire le spese quotidiane, nonostante siano impegnati con impegni importanti. La questione riguarda in modo particolare le professioni con maggiore responsabilità e competenze specializzate.

© Tv2000.it - Lavoro, Censis: per 60% occupati stipendio non adeguato

Quasi il 60% dei lavoratori nel nostro Paese è convinto di ricevere una retribuzione non adeguata all'attività che svolge. Lo afferma l'ultima indagine del Censis. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.