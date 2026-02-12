Censis | 2,4 mln occupati a rischio povertà

Secondo il report del Censis e Confcooperative, circa 2,4 milioni di persone che lavorano sono a rischio povertà. Il dato mostra come avere un lavoro non garantisca più di uscire dalla soglia della povertà. La situazione riguarda lavoratori di vari settori e fa riflettere sulla reale sicurezza dell’occupazione in Italia.

Lavorare non è più un antidoto contro la povertà. Secondo il report Censis-Confcooperative, circa 2 milioni e mezzo di occupati sono lavoratori poveri. Cresce anche il divario pensionistico tra uomini e donne. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

