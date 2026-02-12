Censis | 2,4 mln occupati a rischio povertà

Secondo il report del Censis e Confcooperative, circa 2,4 milioni di persone che lavorano sono a rischio povertà. Il dato mostra come avere un lavoro non garantisca più di uscire dalla soglia della povertà. La situazione riguarda lavoratori di vari settori e fa riflettere sulla reale sicurezza dell’occupazione in Italia.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.