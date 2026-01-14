Sale l’offerta di lavoro Ma resta il nodo di trovare personale formato e adeguato

A Lucca, le opportunità di lavoro stanno aumentando, offrendo nuove possibilità ai candidati. Tuttavia, molte aziende incontrano ancora difficoltà nel trovare personale qualificato e formato, problema che riguarda circa una impresa su due. La ricerca di risorse adeguate rimane una delle principali sfide per il mercato del lavoro locale, richiedendo attenzione e strategie mirate per favorire un inserimento efficace nel mondo professionale.

Offerte di lavoro: a Lucca sono in crescita, ma trovare personale adeguato resta una sfida per una impresa su due. Nel 2025 i programmi di assunzione delle imprese nelle province di Lucca, Pisa e Massa (all’interno delle quali opera la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ) mostrano un quadro a due velocità. Se la nostra provincia ha accelerato con previsioni di entrata in crescita del 4%, Pisa e Massa-Carrara hanno registrato una flessione, rispettivamente del 6% e del 3%, complici le incertezze che continuano a condizionare in negativo alcuni comparti industriali e il rallentamento della spinta propulsiva dei servizi in alcune aree. 🔗 Leggi su Lanazione.it

