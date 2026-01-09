Servizi essenziali a rischio all' Asl scatta lo sciopero La Fisascat Cisl | No ai tagli sì al confronto
Il personale dei servizi di pulizia e ausiliariato dell'ASL di Salerno ha deciso di scioperare lunedì 12 gennaio alle 9. La Fisascat Cisl evidenzia la necessità di evitare tagli ai servizi essenziali e invita al confronto. La protesta mira a sottolineare l’importanza di garantire continuità e qualità nelle prestazioni sanitarie pubbliche.
La Fisascat Cisl di Salerno annuncia per lunedì 12 gennaio, alle 9, uno sciopero del personale addetto ai servizi di pulizia e ausiliariato operante presso le strutture dell’Asl di Salerno. La mobilitazione nasce dalla crescente preoccupazione per il futuro occupazionale e retributivo dei. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
