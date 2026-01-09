Servizi essenziali a rischio all' Asl scatta lo sciopero La Fisascat Cisl | No ai tagli sì al confronto

Il personale dei servizi di pulizia e ausiliariato dell'ASL di Salerno ha deciso di scioperare lunedì 12 gennaio alle 9. La Fisascat Cisl evidenzia la necessità di evitare tagli ai servizi essenziali e invita al confronto. La protesta mira a sottolineare l’importanza di garantire continuità e qualità nelle prestazioni sanitarie pubbliche.

Servizi essenziali a rischio Asl Salerno, lunedì 12 sciopero personale pulizia e ausiliariato - StampaLa Fisascat Cisl di Salerno annuncia per lunedì 12 gennaio, alle 9, uno sciopero del personale addetto ai servizi di pulizia e ausiliariato operante presso le strutture dell’Asl di Salerno. salernonotizie.it

Sanità, allarme appalti all’Asl Salerno: “A rischio centinaia di posti di lavoro”, la denuncia dell’Ugl - Secondo il sindacato di categoria, il nuovo appalto contiene gravi errori di valutazione sui servizi realmente svolti ogni giorno dai lavoratori ... infocilento.it

