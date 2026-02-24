lavori in corso nella scuola lezioni spostate nel container

Le attività di ristrutturazione nella scuola sono la causa dei cambiamenti nelle lezioni. Gli studenti di seconda media dell’IC Pascoli, nella sede ‘Giovanni da Riolo’, devono ora seguire le lezioni in un container all’aperto. I lavori di restauro hanno reso impossibile usare le aule normali, quindi si sono spostati temporaneamente. Le scuole stanno cercando di mantenere l’attività didattica senza interruzioni, anche se l’atmosfera è diversa rispetto al solito.

Siete passati di recente dalla scuola media di Riolo Terme? Probabilmente noterete qualcosa di strano. Noi siamo degli studenti di seconda media dell’IC Pascoli, la nostra sede si chiama ‘Giovanni da Riolo’, e vi racconteremo come e perché le nostre abitudini scolastiche sono un po’ cambiate. Quest’anno siamo in una situazione complicata perché, a seguito di alcuni lavori nella sede delle elementari, alcune classi delle medie sono in un container in cortile. Siamo andati in Comune e abbiamo chiesto alla sindaca Federica Malavolti di spiegarci di che lavori si tratta, cosa c’è dietro questa decisione e quanto tempo dureranno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre, senza aule 500 studenti: lezioni nei containerLa scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre e 500 studenti si ritrovano senza aule.

Lavori alla scuola media. Alcune classi nei containerDurante l’ultimo consiglio comunale di Sinalunga sono state discusse le novità per l’anno scolastico 20262027, tra cui l’utilizzo di container per alcune classi della scuola media.

