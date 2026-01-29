La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre senza aule 500 studenti | lezioni nei container

La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre e 500 studenti si ritrovano senza aule. La Città Metropolitana decide di dismettere l’edificio di via Torrente, ma nessun altro plesso è pronto ad accoglierli. Le lezioni si svolgeranno nei container, una soluzione temporanea che ha già sollevato molte proteste tra genitori e studenti.

La Città Metropolitana dismette la scuola Gandhi di via Torrente a Casoria, ma non ci sono altri plessi per ospitare i 500 studenti. Comprerà dei container per fare lezione.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Casoria Gandhi Scuola senza riscaldamento e aule al freddo: il 2026 si apre con 2 giorni di stop alle lezioni Il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, ha disposto la chiusura delle scuole “San Domenico” per il 7 e 8 gennaio 2026, a causa delle temperature rigide nelle aule. Aule e lezioni al freddo. La protesta degli studenti: "Non siamo pinguini..." Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Casoria Gandhi Argomenti discussi: Geometri, ecco le opportunità; Scuola, Evo 4.0 per contrastare la dispersione tra gli studenti umbri; 'Storie di Periferia', cresce il progetto per i giovani e arriva a Genova; Gli occhiali del Mahatma Gandhi venduti a 280 euro. La scuola Gandhi di Casoria chiude a settembre, senza aule 500 studenti: lezioni nei containerLa Città Metropolitana dismette la scuola Gandhi di via Torrente a Casoria, ma non ci sono altri plessi per ospitare i 500 studenti. Comprerà dei container per fare lezione. Il modo più veloce per ... fanpage.it Gandhi e la MorattiIl liceo serale Gandhi di Milano è stato chiuso dalla Moratti. Gli studenti lavoratori potranno ora rivolgersi alle scuole private pagando rette impossibili. Da due mesi c’è un presidio permanente ... beppegrillo.it La matematica non è solo numeri, è logica, intuito e… squadra! Il 30 gennaio l’I.I.S. “GANDHI” apre le porte alla Gara a Squadre Femminile di Matematica. Partecipiamo da sempre a questa sfida, ma quest'anno abbiamo l’onore di farlo come scuola osp - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.