lavori alla scuola media alcune classi nei container

Durante l’ultimo consiglio comunale di Sinalunga sono state discusse le novità per l’anno scolastico 2026/2027, tra cui l’utilizzo di container per alcune classi della scuola media. Questa soluzione temporanea mira a rispondere alle esigenze di spazio, garantendo continuità didattica mentre si pianificano interventi strutturali a lungo termine. Restano prioritari gli investimenti per migliorare le strutture scolastiche e assicurare un ambiente di apprendimento adeguato.

Novità per alcune scuole del territorio di Sinalunga nell’anno scolastico 20262027. Se ne è parlato nell’ultimo consiglio comunale. A Bettolle, per l’intervento che interesserà la struttura, la didattica della scuola media (si parla di cinque-sei classi coinvolte) dovrà traslocare e la soluzione individuata è quella di utilizzare dei container adeguati a ospitare l’attività scolastica. Per quanto riguarda invece la scuola in via Cavour, a Sinalunga, una decisione definitiva ancora non è stata presa. A una interrogazione del consigliere di Alleanza per Sinalunga (gruppo di opposizione), Marco Bartolini, in merito a cosa è stato previsto per le lezioni e a dove verranno svolte nel momento in cui le scuole verranno ristrutturate, il sindaco Edo Zacchei (foto) ha prima ricordato che "a oggi abbiamo già avuto la possibilità di avere dei contributi e di cofinanziare due progetti che partiranno il prossimo anno", e quindi, ha detto il sindaco, il progetto di efficientamento energetico della scuola elementare di via Cavour di Sinalunga e il progetto di adeguamento sismico della scuola media di Bettolle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

