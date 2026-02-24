L' auto volante eVTOL e il futuro della mobilità

Un'auto volante eVTOL ha fatto il suo debutto a Tokyo, spinta dalla crescente domanda di soluzioni di mobilità innovative. La presentazione ha attirato l'attenzione di esperti e curiosi, che hanno potuto osservare da vicino il veicolo a propulsione elettrica e senza conducente. La sua capacità di decollare e atterrare verticalmente promette di rivoluzionare il modo di spostarsi nelle grandi città. Questa novità apre nuove possibilità per il trasporto urbano.

Il futuro è già in mezzo a noi. A Tokyo è stata presentata eVTOL (Electric vertical takeoff and landing), un'auto volante a propulsione elettrica e guida autonoma. Progettato per decollare, atterrare e volare verticalmente, nell'aspetto ricorda un drone gigante o un elicottero. È stato pensato per la mobilità urbana (aerotaxi), per ridurre il traffico. Indubbi i vantaggi per l'ambiente, grazie all'assenza di emissioni inquinanti e un assai ridotto inquinamento acustico rispetto agli elicotteri. La scorsa estate il prototipo VX4 di Vertical Aerospace ha compiuto il primo volo pilota eVTOL tra due aeroporti nel Regno Unito, decollando dall'aviation test centre presso Cotswold Airport e atterrando all'aeroporto RAF Fairford, sede del prestigioso Royal International Air Tattoo (RIAT).