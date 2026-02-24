Il futuro della mobilità a Firenze

L’introduzione di nuovi veicoli elettrici e ibridi a Firenze è il risultato di una crescente domanda di soluzioni sostenibili. La città investe nella modernizzazione del trasporto pubblico per ridurre le emissioni nocive. Le autorità hanno approvato un piano che prevede l’ampliamento delle corsie dedicate e l’installazione di punti di ricarica in diverse zone. Questi interventi cambieranno il modo in cui i cittadini si spostano in città.

Firenze si prepara a una nuova stagione della mobilità urbana, con veicoli elettrici e ibridi pensati per affrontare le sfide della vita metropolitana. Biauto Firenze presenta le anteprime 2026 di Toyota e Kia, unendo efficienza, autonomia e design distintivo. La nostra video-intervista esplora le novità: la nuova Toyota Aygo X Hybrid, il SUV elettrico Toyota C-HR+, la RAV4 2026, le city-car elettriche Kia EV2, i SUV Kia Seltos e EV5, e soluzioni innovative come la Sportage Tri-Fuel e il veicolo modulare Kia PV5. Alcuni modelli combinano prestazioni, convenienza e sostenibilità, con tecnologie all’avanguardia e design futuristico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Il futuro dei trasporti: l’innovazione della mobilità greenHitachi Rail ha annunciato un nuovo progetto per sviluppare treni elettrici più efficienti, motivato dalla crescente domanda di mobilità sostenibile.

Volkswagen: 5 milioni di motori elettrici e focus sull’innovazione tecnologica per il futuro della mobilità.Volkswagen ha annunciato di aver prodotto oltre 5 milioni di motori elettrici, un traguardo raggiunto grazie all’aumento della domanda di veicoli a zero emissioni e alla spinta del Gruppo verso l’innovazione tecnologica.

