Tiribocchi va controcorrente | Per me Dovbyk è più forte di Lautaro Martinez Vi spiego il perché…
Tiribocchi si è lasciato andare durante il podcast “Balla col Tir”, dicendo che Dovbyk è più forte di Lautaro Martinez. La sua opinione ha sorpreso molti, perché di solito si pensa che Lautaro sia uno dei migliori in circolazione. Tiribocchi ha spiegato le sue ragioni, ma la discussione sui confronti tra attaccanti continua a fare discutere i tifosi.
Inter News 24 Tiribocchi, al podcast Balla col Tir, ha parlato così di Lautaro Martinez, definendolo inferiore ad Artem Dovbyk, attaccante della Roma. Durante l’ultima puntata del podcast ‘Balla col Tir’, Simone Tiribocchi ha lanciato una provocazione destinata a far discutere i tifosi. Secondo il “Tir”, Artem Dovbyk possiede un potenziale tecnico e fisico che, se sviluppato correttamente, lo porterebbe a superare persino il capitano dell’Inter. Il presupposto della sua analisi si basa sul percorso di crescita che ogni straniero deve affrontare nel nostro campionato. « Per me Dovbyk è più forte di Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com
