Tiribocchi va controcorrente | Per me Dovbyk è più forte di Lautaro Martinez Vi spiego il perché…

Tiribocchi si è lasciato andare durante il podcast “Balla col Tir”, dicendo che Dovbyk è più forte di Lautaro Martinez. La sua opinione ha sorpreso molti, perché di solito si pensa che Lautaro sia uno dei migliori in circolazione. Tiribocchi ha spiegato le sue ragioni, ma la discussione sui confronti tra attaccanti continua a fare discutere i tifosi.

