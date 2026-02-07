Laura Pausini canta Vasco Rossi c' è ‘Un senso’ tra le cover Il rocker | Meravigliosa

Laura Pausini ha appena ricevuto un grande complimento da Vasco Rossi. Dopo aver interpretato alcune delle sue canzoni, la cantante italiana ha ottenuto il riconoscimento del rocker, che ha definito la sua versione di

Bologna, 7 febbraio 2026 - Tra una critica e l'altra, dall'inno di Italia alla cerimonia di apertura alle Olimpiadi invernali al nuovo album "Io canto 2" (nuova raccolta di cover; tra apprezzamenti e commenti non proprio positivi sui social delle varie interpretazioni, arriva un verdetto illustre per la Pausini: "Meravigliosa Laura", con tanto di cuore azzurro. Il commento è del re del rock italiano: Vasco Rossi che oggi, compie 74 anni, ha dedicato una storia alla collega romagnola pubblicando il video con la cover della sua canzone "Un senso" e il commento affettuoso per Laura. Insomma, dopo le polemiche con Gianluca Grignani e le critiche dei fan di Mengon i, Vasco mette un punto.

