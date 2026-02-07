Laura Pausini canta Vasco Rossi c' è ‘Un senso’ tra le cover Il rocker | Meravigliosa

Da ilrestodelcarlino.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini ha appena ricevuto un grande complimento da Vasco Rossi. Dopo aver interpretato alcune delle sue canzoni, la cantante italiana ha ottenuto il riconoscimento del rocker, che ha definito la sua versione di

Bologna, 7 febbraio 2026 - Tra una critica e l'altra, dall'inno di Italia alla cerimonia di apertura alle Olimpiadi invernali al nuovo album "Io canto 2" (nuova raccolta di cover; tra apprezzamenti e commenti non proprio positivi sui social delle varie interpretazioni, arriva un verdetto illustre per la Pausini: "Meravigliosa Laura”, con tanto di cuore azzurro. Il commento è del re del rock italiano: Vasco Rossi che oggi, compie  74 anni, ha dedicato una storia alla collega romagnola pubblicando il video con la cover della sua canzone "Un senso" e il commento affettuoso per Laura. Insomma, dopo le polemiche con Gianluca Grignani e le critiche dei fan di Mengon i, Vasco mette un punto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

laura pausini canta vasco rossi c 232 8216un senso8217 tra le cover il rocker meravigliosa

© Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini canta Vasco Rossi, c'è ‘Un senso’ tra le cover. Il rocker: "Meravigliosa"

Approfondimenti su Laura Pausini

Fiorello difende Laura Pausini per la cover di Mengoni: “I fan non possono gettare fuoco su chi canta una canzone”

Durante una puntata di Radio2, Fiorello ha commentato la discussione scoppiata sulla cover di

Vasco Rossi a Ferrara, il sindaco spazza via le polemiche: “Sarà una festa meravigliosa”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Laura Pausini

Argomenti discussi: Laura Pausini: le cover di Io Canto 2, le polemiche e Sanremo; Laura Pausini, l’Inno di Mameli divide i social: Versione sontuosa, anzi no, ha rovinato Fratelli d’Italia; Io come Giovanna D'Arco, Laura Pausini presenta il nuovo album; Laura Pausini spiega la scelta delle canzoni di Io canto 2?.

Olimpiadi 2026, l’Inno d’Italia cantato da Laura Pausini divide il web: arriva la stoccata di Selvaggia LucarelliCriticata l'esibizione di Laura Pausini alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: interviene anche Selvaggia Lucarelli. mondotv24.it

laura pausini canta vascoOlimpiadi, atleti da 92 paesi. E Laura Pausini canta l'Inno di MameliÈ la sera di San Siro a segnare l'avvio ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, con una cerimonia d'apertura ... iltempo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.