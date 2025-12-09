Il gesto di Laura Pausini che ha sconvolto i fan | Questo è un addio

Recentemente, Laura Pausini ha condiviso una storia su Instagram che ha lasciato i suoi fan senza parole. Il suo messaggio ha suscitato grande sorpresa e curiosità, alimentando speculazioni sul suo stato d'animo e sui motivi dietro il saluto. Ecco cosa è successo e cosa potrebbe nascondersi dietro questo gesto inaspettato.

Nelle ultime ore, una storia Instagram di Laura Pausi ha stupito i suoi fan: ecco cosa è successo e il motivo del suo saluto. Eccola lì, Laura Pausini, che mentre presenta “Ritorno ad amare” decide di fare un piccolo, grande gesto anche per sé. Lo racconta senza giri di parole: nelle ultime settimane ha capito che qualcosa andava sistemato, che era arrivato il momento di tornare a volersi bene sul serio. (foto da Instagram) – cityrumors.it Così ha fatto un fioretto, come lo chiama lei. Ha cancellato tutte le app social dal telefono e si è anche presa un nuovo numero, lasciando attivi solo i contatti di famiglia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Il gesto di Laura Pausini che ha sconvolto i fan: “Questo è un addio”

Laura Pausini si prende una pausa dai social - La cantante annuncia, attraverso una storia su Instagram, di aver eliminato i social e cambiato numero per ritrovare serenità ... Lo riporta it.blastingnews.com