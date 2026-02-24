Laura Pausini radici forti e successo planetario Quell’amore per Paolo Carta riconosciuto a se stessa lentamente

Laura Pausini ha deciso di dedicarsi alla musica, spinta dal suo amore per Paolo Carta, che ha rafforzato la sua carriera. La cantante ha affrontato il palco di Sanremo con determinazione, portando sul palco le sue radici e il successo internazionale conquistato nel tempo. La presenza di Pausini ha attirato l’attenzione dei media, che hanno osservato con interesse il suo percorso di crescita e di riconoscimento personale. La serata si è conclusa con un grande applauso.

Roma, 24 febbraio 2026 – Per il 76esimo Festival di Sanremo, il direttore artistico Carlo Conti ha voluto accanto a sé per tutte le serate una conduttrice d’eccezione: Laura Pausini. La stella della musica italiana che ha conquistato anche l’estero (nel suo palmares ci sono, tra le altre cose, un Grammy, quattro Latin Grammy e un Golden Globe ) è partita proprio dall’Ariston nel 1993, trionfando tra le ‘Nuove Proposte’ con il brano ‘La solitudine’ e più volte è tornata al Festival come super-ospite. Nel farà il suo esordio alla conduzione e, di certo, delizierà il pubblico con alcuni brani del suo repertorio e con duetti insieme agli altri artisti che saliranno sul palco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Paolo Carta, chi è il marito di Laura Pausini: età, figli ed ex mogliePaolo Carta è il marito di Laura Pausini, noto cantante italiana.

Ma chi sono gli ex di Laura Pausini, prima del marito Paolo Carta? La guerra legale con Alfredo Cerruti Jr e e Gabriele ParisiLa cantante Laura Pausini ha avuto diverse relazioni prima di sposare il chitarrista Paolo Carta, suo compagno dal 2005 e padre di sua figlia.

Laura Pausini e Paolo: l'amore vero sul palco! #laurapausini #coppia #cantante #relazione #fan