Paolo Carta chi è il marito di Laura Pausini | età figli ed ex moglie

Paolo Carta è il marito di Laura Pausini, noto cantante italiana. Ha circa 50 anni ed è musicista e produttore. In passato, è stato sposato con un’altra donna, da cui ha avuto dei figli. La coppia ha mantenuto un profilo riservato, concentrandosi sulla famiglia e sulla carriera professionale.

Laura Pausini sarà la grande protagonista di inizio 2026. L’artista di Faenza si esibirà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina il 6 febbraio, prima di debuttare sul palco dell’Ariston di Sanremo nelle vesti di co-conduttrice. La voce di La solitudine, con cui vinse il Festival nel 1993, sarà al fianco di Carlo Conti in tutte le cinque serate della manifestazione, dal 24 al 28 febbraio. Probabile anche qualche performance musicale con alcune delle canzoni più celebri della sua carriera oltre che con qualche estratto dal suo Io canto 2, nuovo album di cover. In tal caso, sul palco con lei potrebbe esserci il marito Paolo Carta, musicista della sua band che la accompagna dal lontano 2005. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Paolo Carta, chi è il marito di Laura Pausini: età, figli ed ex moglie Leggi anche: Pierfrancesco Villaggio età, moglie e figli, lavoro: chi è il figlio di Paolo Villaggio Leggi anche: Elisabetta Villaggio età, marito e figli, lavoro e vita privata: chi è la figlia di Paolo Villaggio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026/ Età, carriera, Oscar, il marito Paolo Carta e la figlia Paola - conduttrice del Festival di Sanremo 2026: età, carriera, candidatura all'Oscar, il marito Paolo Carta e la figlia Paola ... ilsussidiario.net

Laura Pausini dimagrita di 20 chili: la dieta, i pasti pesati, l'allenamento - conduttrice della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. ilgazzettino.it

Paolo Carta, chi è il marito di Laura Pausini? Figlio famoso, età e l’ex moglie Rebecca Galli - Paolo Carta è il compagno di Laura Pausini. ilsussidiario.net

princess Mononoke (matita su carta /pencil on paper). #hayaomiyazaki #princessmononoke #paolobarbieriart - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.