Ma chi sono gli ex di Laura Pausini prima del marito Paolo Carta? La guerra legale con Alfredo Cerruti Jr e e Gabriele Parisi

La cantante Laura Pausini ha avuto diverse relazioni prima di sposare il chitarrista Paolo Carta, suo compagno dal 2005 e padre di sua figlia. Ora si trova coinvolta in una guerra legale con Alfredo Cerruti Jr e Gabriele Parisi, ex che hanno deciso di fare chiarezza sulle loro vicende passate. La situazione si fa tesa e i dettagli emergono poco a poco.

Laura Pausini è sposata con il chitarrista e produttore Paolo Carta dal 2023, suo compagno dal 2005 e padre di sua figlia Paola. In precedenza, Laura Pausini ha avuto relazioni significative con il suo ex produttore Alfredo Cerruti jr. (1993-2001) e il manager Gabriele Parisi (2003-2005). Laura Pausini, chi sono gli ex Alfredo Cerruti Jr. e Gabriele Parisi. Nella vita di Laura Pausini ci sono stati altri due amori. Il primo era il suo manager degli esordi Alfredo Cerruti Jr., con cui è stata insieme per dieci lunghi anni. Alla fine della relazione la star internazionale com’è facilmente intuibile dopo una storia così lunga è stata molto male. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Paolo Carta è il marito di Laura Pausini, noto cantante italiana.

Recentemente, Laura Pausini è stata al centro di una discussione online a causa di un breve video in cui interpreta

