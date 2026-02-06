Ma chi sono gli ex di Laura Pausini prima del marito Paolo Carta? La guerra legale con Alfredo Cerruti Jr e e Gabriele Parisi

Da metropolitanmagazine.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante Laura Pausini ha avuto diverse relazioni prima di sposare il chitarrista Paolo Carta, suo compagno dal 2005 e padre di sua figlia. Ora si trova coinvolta in una guerra legale con Alfredo Cerruti Jr e Gabriele Parisi, ex che hanno deciso di fare chiarezza sulle loro vicende passate. La situazione si fa tesa e i dettagli emergono poco a poco.

Laura Pausini è sposata con il chitarrista e produttore Paolo Carta dal 2023, suo compagno dal 2005 e padre di sua figlia Paola. In precedenza, Laura Pausini ha avuto relazioni significative con il suo ex produttore Alfredo Cerruti jr. (1993-2001) e il manager Gabriele Parisi (2003-2005). Laura Pausini, chi sono gli ex Alfredo Cerruti Jr. e Gabriele Parisi. Nella vita di Laura Pausini ci sono stati altri due amori. Il primo era  il suo manager degli esordi Alfredo Cerruti Jr., con cui è stata insieme per dieci lunghi anni. Alla fine della relazione la star internazionale com’è facilmente intuibile dopo una storia così lunga è stata molto male. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

ma chi sono gli ex di laura pausini prima del marito paolo carta la guerra legale con alfredo cerruti jr e e gabriele parisi

© Metropolitanmagazine.it - Ma chi sono gli ex di Laura Pausini, prima del marito Paolo Carta? La guerra legale con Alfredo Cerruti Jr e e Gabriele Parisi

Approfondimenti su Laura Pausini Ex

Paolo Carta, chi è il marito di Laura Pausini: età, figli ed ex moglie

Paolo Carta è il marito di Laura Pausini, noto cantante italiana.

Laura Pausini: quando l’odio racconta chi siamo e non chi sono gli altri

Recentemente, Laura Pausini è stata al centro di una discussione online a causa di un breve video in cui interpreta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Laura Pausini Ex

Argomenti discussi: Scontri a Torino, Ranucci a La7: Governo sa chi sono i violenti ma non interviene prima per giustificare misure repressive; CATTIVERIA, INVIDIA, IRONIA? Rispondo a chi…E MA NORD VPN?!; Ma chi vuole davvero gli Ice in USA?; Olimpiadi 2026, Santanchè: Ma chi tifa contro i Giochi non è italiano?.

ma chi sono gliMa chi sono gli ex di Laura Pausini, prima del marito Paolo Carta? La guerra legale con Alfredo Cerruti Jr e e Gabriele ParisiLaura Pausini è sposata con il chitarrista e produttore Paolo Carta dal 2023, suo ... msn.com

Sanremo 2026, ecco chi sono gli artisti esclusi dal Festival!Carlo Conti ha annunciato i 30 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026: ma chi sono gli artisti che non hanno superato le selezioni? Scopriamoli insieme! L'annuncio dei 30 Big che si ... comingsoon.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.