Laura Pausini a Sanremo 2026 | gli esordi il successo mondiale l' amore per Paolo e la figlia

Laura Pausini torna all'Ariston come co-conduttrice a Sanremo 2026, dopo 33 anni dalla vittoria con La solitudine. La sua presenza deriva dal successo internazionale e dal legame speciale con il pubblico italiano. Durante la serata, l’artista condivide ricordi delle prime esibizioni e parla del suo amore per Paolo e la figlia. La sua partecipazione suscita grande attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori. La serata continua con molte sorprese e performance emozionanti.

Dal 24 al 28 febbraio 2026 sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti alla conduzione della 76ª edizione del Festival di Sanremo. La popstar italiana, la cui carriera è iniziata proprio sul palco dell'Ariston 33 anni anni fa, sarà al fianco del direttore artistico e conduttore per le cinque serate della kermesse canora e insieme a loro, serata dopo serata, ci saranno anche Can Yaman, Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo e Irina Shayk. Il debutto di Laura Pausini alla co-conduzione del Festival di Sanremo, dopo che altri grandi artisti della musica italiana si sono cimentati in questo ruolo, da Marco Mengoni a Giorgia, passando per Arisa, Emma e Mahmood, segnerà un gradito ritorno all'Ariston per l'artista che negli ultimi tre decenni ha macinato record su record in tutto il mondo ed è riuscita a conquistare riconoscimenti importanti come un Grammy Award, quattro Latin Grammy Awards, un Golden Globe e una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Laura Pausini, radici forti e successo planetario. Quell’amore per Paolo Carta riconosciuto (a se stessa) lentamenteLaura Pausini ha deciso di dedicarsi alla musica, spinta dal suo amore per Paolo Carta, che ha rafforzato la sua carriera.

Laura Pausini, il gesto meraviglioso della figlia Paola prima di Sanremo 2026Laura Pausini ha condiviso un momento toccante con la figlia Paola, che le ha regalato un biglietto scritto a mano poco prima di salire sul palco di Sanremo 2026.

Laura Pausini sarà a Sanremo 2026, niente da fare per Maria De Filippi

Pausini si commuove a Sanremo ricordando Baudo: Lo sento ancora quiLa co-conduttrice del Festival durante la presentazione delle iniziative per ricordare il presentatore: Mi disse sei pronta. Carlo Conti respinge la ... repubblica.it

Laura Pausini su RTL 102.5: Sanremo è un posto che può cambiarti la vita, a me l’ha cambiataPoi un pensiero speciale per Pippo Baudo: Se non mi avesse scelta, non so se oggi sarei qui. ha affermato la cantante. rtl.it

Can Yaman Laura Pausini Ma non chiedetegli di cantare perché vi dirà di no! In conferenza stampa per la prima serata di #Sanremo2026, il co-conduttore di stasera Can Yaman ha parlato anche di Laura Pausini, spendendo parole di ammirazione per l - facebook.com facebook

Il nuovo Sandokan è il primo co-conduttore del Festival di Sanremo 2026. È molto emozionato, ma finge di essere rilassato. Consce tutti i pezzi di Laura Pausini. E questa sera incontrerà lo storico Sandokan Kabir Bedi x.com