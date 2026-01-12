Tumori alcuni conservanti aumentano il rischio di determinate forme | ecco quali

Recenti studi hanno analizzato il possibile legame tra conservanti alimentari e il rischio di tumori. In particolare, una ricerca francese pubblicata sul British Medical Journal ha approfondito quali tipi di conservanti possano influenzare la probabilità di sviluppare determinate forme di cancro. In questo articolo, esamineremo i principali risultati e le implicazioni per la salute alimentare, offrendo un quadro chiaro e basato su evidenze scientifiche.

I conservanti alimentari possono incidere sul rischio oncologico? Questa la domanda attorno a cui si è sviluppato un ampio studio francese pubblicato pochi giorni fa sul British medical journal. I conservanti sono presenti in tantissimi prodotti: gli scienziati hanno quindi voluto mettere sotto la lente d'ingrandimento la loro incidenza sulla salute dei consumatori, in particolare sotto il profilo del rischio di sviluppare il cancro. Che cosa sono i conservanti alimentari. I conservanti sono sostanze aggiunte ai prodotti confezionati per prolungarne la durata di conservazione: proteggono gli alimenti dal deterioramento dovuto a microrganismi, dall'ossidazione e dalla crescita di microrganismi patogeni.

Tumori, 17 conservanti alimentari sotto osservazione: ecco quali sono - Studio francese su oltre 100 mila persone fa emergere associazione tra alcuni additivi e un aumento del rischio oncologico. repubblica.it

Conservanti alimentari sotto osservazione: possibile aumento del rischio di cancro e diabete di tipo 2 - Due nuovi studi pubblicati su BMJ e Nature Communications collegano alcuni conservanti alimentari a un aumento del rischio di diabete di tipo 2 e di specifici tumori. msn.com

