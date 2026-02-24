Lattine nei supermercati vietate? Bassetti sul bisfenolo A | Possibili rischi di tumore e infertilità

Matteo Bassetti avverte che il divieto dell’UE sul bisfenolo A nei contenitori alimentari potrebbe non eliminare tutti i rischi. La sua preoccupazione nasce dall’uso ancora diffuso di questa sostanza nelle lattine di tonno e legumi in scatola, che potrebbero contenere tracce pericolose. Le sue parole puntano a una possibile esposizione continua a sostanze dannose, anche dopo il divieto ufficiale. La questione riguarda la reale sicurezza dei prodotti in commercio.

Dopo il divieto del’UE sul bisfenolo A nei materiali a contatto con gli alimenti, dalle lattine di tonno ai legumi in scatola, le parole dell’infettivologo Matteo Bassetti sollevano nuovi interrogativi sulla sicurezza dei prodotti ancora in vendita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lattine nei supermercati vietate, l’allarme di Bassetti: “Rischio tumori e infertilità”. Quali evitareBassetti ha lanciato un allarme sulle lattine nei supermercati, associando il loro utilizzo a rischi di tumori e infertilità.

Lattine vietate nei supermercati dall'Ue per Bisfenolo A, rischio tumori e fertilità: in che prodotti si trovaL’Unione Europea ha deciso di vietare le lattine contenenti Bisfenolo A, perché questa sostanza può causare problemi di fertilità e aumentare il rischio di tumori.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: Rischio tumori e problemi di fertilità; Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: Rischio tumori e problemi di fertilità. Quali evitare e tutte le alternative; Corsera - Bastoni-Kalulu, ecco cos'ha fatto Chivu col giocatore nerazzurro: il retroscena; Vergara-Napoli, si negozia l'aumento: Ci sono club interessati: la reazione del giocatore.

Lattine nei supermercati vietate? Bassetti sul bisfenolo A: Possibili rischi di tumore e infertilitàDopo il divieto del’UE sul bisfenolo A nei materiali a contatto con gli alimenti, dalle lattine di tonno ai legumi in scatola, le parole dell’infettivologo ... fanpage.it

Lattine vietate nei supermercati dall'Ue per Bisfenolo A, rischio tumori e fertilità: in che prodotti si trovaL’Unione Europea proibisce il Bisfenolo A: quali lattine vietate nei supermercati restano ancora oggi sugli scaffali e in quali prodotti può trovarsi ... virgilio.it

Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: "Rischio tumori" - facebook.com facebook