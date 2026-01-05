Figlio del boss dei Casalesi torna in carcere
Emilio Martinelli, noto come ’o Barone’ e figlio di Enrico Martinelli, esponente di rilievo del clan dei Casalesi, è stato nuovamente arrestato. La sua vicenda si inserisce nel contesto delle attività di contrasto alla criminalità organizzata nella regione. L’arresto, avvenuto nei giorni scorsi, sottolinea l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti delle figure storiche legate al clan.
Arrestato Emilio Martinelli, detto ’o Barone, 42enne sanciprianese, figlio di Enrico, storico esponente del clan dei Casalesi. Il giovane è stato portato dai carabinieri nel carcere di Bari dopo la decisione della Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dai suoi legali. Il provvedimento. 🔗 Leggi su Casertanews.it
La nuova generazione del clan, condannato e arrestato Martinelli; Nuovo arresto per il figlio del boss: torna in carcere; 8 ANNI DI CARCERE. Finisce in cella Emilio Martinelli, condannato per camorra il figlio del boss e killer del clan.
