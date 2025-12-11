Nuova frangia dei Casalesi condanne per il boss Mezzero e i suoi fedelissimi

Il Tribunale di Napoli ha condannato il boss Antonio Mezzero e sette suoi affiliati della nuova frangia dei Casalesi a complessivi 56 anni e 4 mesi di reclusione. Il processo, guidato dal gup Antonino Santoro, li vede imputati per associazione mafiosa, estorsione, incendio e detenzione di armi, segnando un importante passo nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione.

