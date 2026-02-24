L’Atalanta vuole la remuntada domani sera contro il Borussia in Champions

L’Atalanta si impegna a recuperare lo svantaggio contro il Borussia domani sera in Champions, spinta dalla voglia di riscatto e dal sostegno dei tifosi. La squadra ha lavorato intensamente negli allenamenti, concentrandosi su strategie offensive e difensive. I giocatori sono determinati a dare il massimo per rimanere in partita e mostrare il loro carattere. La sfida promette emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Bergamo, 24 febbraio 2026 –  “Crediamo nella rimonta, ci crede tutta Bergamo e vogliamo provarci fino in fondo”. Domani sera alla New Balance Arena (fischio d’inizio alle 18,45), l’Atalanta vuole realizzare un’impresa delle sue, provando a rimontare lo scarto di due gol al Borussia Dortmund vincitore martedì scorso nella gara per 2-0 nella gara d’andata dei playoff di Champions. Mister Palladino . “Questa partita arriva in un momento bello per noi e dobbiamo giocarcela fino in fondo, senza avere poi rimpianti. Non è facile rimontare due gol, ma vogliamo provarci. Sarà una partita molto bella, sappiamo che servirà un’impresa non facile da realizzare, ma noi ci crediamo, l’abbiamo approcciata bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

