L’Atalanta vuole la remuntada domani sera contro il Borussia in Champions

Bergamo, 24 febbraio 2026 – "Crediamo nella rimonta, ci crede tutta Bergamo e vogliamo provarci fino in fondo". Domani sera alla New Balance Arena (fischio d'inizio alle 18,45), l'Atalanta vuole realizzare un'impresa delle sue, provando a rimontare lo scarto di due gol al Borussia Dortmund vincitore martedì scorso nella gara per 2-0 nella gara d'andata dei playoff di Champions. Mister Palladino . "Questa partita arriva in un momento bello per noi e dobbiamo giocarcela fino in fondo, senza avere poi rimpianti. Non è facile rimontare due gol, ma vogliamo provarci. Sarà una partita molto bella, sappiamo che servirà un'impresa non facile da realizzare, ma noi ci crediamo, l'abbiamo approcciata bene.