Gli uffici postali di Elice e Cappelle sul Tavo riaprono nella nuova veste Polis
Gli uffici postali di Elice e Cappelle sul Tavo sono tornati operativi dopo i lavori di ristrutturazione, causati dal completamento del progetto
Sono ora disponibili i “Certificati Inps”, i servizi “Atti di volontaria giurisdizione”, 15 diversi certificati anagrafici ed è possibile richiedere il passaporto Riaprono i rinnovati uffici postali di Cappelle sul Tavo ed Elice. Sono infatti terminati i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della pubblica amministrazione in tutti i settemila comuni con meno di 15mila abitanti. In entrambe le sedi, fa sapere Poste, si è proceduto con la rimozione delle blindature tra clienti e impiegati nell’area dedicata alla sportelleria, la realizzazione di uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, la posa di un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone con disabilità visive, l’inserimento di nuovi arredi progettati per agevolare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Riaprono gli uffici postali di Fara Filiorum Petri e Palombaro dopo i lavori del progetto Polis
Gli uffici postali di Fara Filiorum Petri e Palombaro hanno riaperto dopo i lavori di ristrutturazione.
Riaprono gli uffici postali di Alzano, Bottanuco e Entratico
Gli uffici postali di Alzano Lombardo, Bottanuco e Entratico sono stati riaperti al pubblico dopo interventi di ammodernamento e ristrutturazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Passaporti: il servizio di rilascio e rinnovo attivo in 275 uffici postali della provincia di Torino; Rilascio del passaporto, da oggi è possibile presentare la richiesta presso gli uffici postali; Gli uffici postali di Elice e Cappelle sul Tavo riaprono nella nuova veste Polis; Rocca di Botte, riapre l’ufficio postale rinnovato con Polis.
A CAPPELLE SUL TAVO E ELICE, GLI UFFICI POSTALI RIAPRONO NELLA NUOVA VESTE POLISL’ufficio postale di Cappelle sul Tavo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45, quello di Elice è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il ... hgnews.it
Gli uffici postali di Elice e Cappelle sul Tavo riaprono nella nuova veste PolisSono ora disponibili i Certificati Inps, i servizi Atti di volontaria giurisdizione, 15 diversi certificati anagrafici ed è possibile richiedere il passaporto ... ilpescara.it
RIAPERTURA UFFICIO POSTALE. L'ufficio postale di Elice, riapre al pubblico questa mattina, Venerdì 13 Febbraio, a seguito dei lavori di ammodernamento previsti dal "Progetto Polis di Poste Italiane". Tutti i servizi sono disponibili, incluso l’ATM. - facebook.com facebook