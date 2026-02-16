Gli uffici postali di Elice e Cappelle sul Tavo riaprono nella nuova veste Polis

Gli uffici postali di Elice e Cappelle sul Tavo sono tornati operativi dopo i lavori di ristrutturazione, causati dal completamento del progetto

Sono ora disponibili i “Certificati Inps”, i servizi “Atti di volontaria giurisdizione”, 15 diversi certificati anagrafici ed è possibile richiedere il passaporto Riaprono i rinnovati uffici postali di Cappelle sul Tavo ed Elice. Sono infatti terminati i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a rinnovare e ristrutturare le sedi e ad ampliare la tradizionale offerta aziendale con i servizi della pubblica amministrazione in tutti i settemila comuni con meno di 15mila abitanti. In entrambe le sedi, fa sapere Poste, si è proceduto con la rimozione delle blindature tra clienti e impiegati nell’area dedicata alla sportelleria, la realizzazione di uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, la posa di un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone con disabilità visive, l’inserimento di nuovi arredi progettati per agevolare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Gli uffici postali di Fara Filiorum Petri e Palombaro hanno riaperto dopo i lavori di ristrutturazione.

Gli uffici postali di Alzano Lombardo, Bottanuco e Entratico sono stati riaperti al pubblico dopo interventi di ammodernamento e ristrutturazione.

