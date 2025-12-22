Ben più di sei impianti sportivi in cerca di gestore tra bandi in corso di espletamento ed altri che saranno pubblicati nel 2026. Iniziamo dagli impianti del nuoto: a gestire le piscine cittadine dovrebbe essere ancora il Cgfs, almeno per un altro anno e senza nessuna gara. Già, perché nel precedente bando, risalente alla fine del 2019 ed in scadenza il 31 dicembre 2025, era a quanto pare prevista a favore del gestore un’opzione per prorogare l’accordo di un ulteriore anno. Opzione che il Cgfs è intenzionato a far valere, con il via libera del Comune, e che prorogherebbe di dodici mesi la prossima gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impianti sportivi. Gestione, raffica di bandi. C’è l’incognita Chersoni

Leggi anche: Conselice, online i bandi di gara per la gestione degli impianti sportivi

Leggi anche: Impianti sportivi, il caso dei bandi: "Comune immobile, adesso basta"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Impianti sportivi. Gestione, raffica di bandi. C’è l’incognita Chersoni; Rossiglione, Comune lancia bando per gestione bar Old Station e per gli impianti sportivi: 9 anni di contratto.

Impianti sportivi. Gestione, raffica di bandi. C’è l’incognita Chersoni - Situazione in evoluzione per il rugby: i Cavalieri hanno puntato sul "Montano" . msn.com