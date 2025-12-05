Si è tenuto ieri l’incontro tra il sindaco, Massimo Olivetti e i vertici della Us Pallavolo Senigallia. "Ho apprezzato la disponibilità dimostrata da Us Pallavolo Senigallia nel volerci incontrare per confrontarci sul nuovo progetto del Palazzetto del Campo Boario. Nel corso della riunione - spiega il Sindaco Olivetti - abbiamo analizzato le richieste avanzate, un confronto prettamente tecnico che ha visto l’interlocuzione tra i professionisti dell’Amministrazione comunale e quelli della Us Pallavolo Senigallia prevalentemente sugli aspetti normativi. Ho particolarmente apprezzato - conclude il sindaco - il metodo costruttivo e mi auguro che questo atteggiamento di collaborazione possa essere produttivo e portare quindi al raggiungimento di obiettivi comuni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impianti sportivi, passi avanti per la gestione