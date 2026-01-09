Studio d’artista | ciclo di mostre per raccontare la creatività

PERUGIA – Prosegue con l’esposizione anche dei lavori su carta di Danilo Fiorucci “ Studio d’artista ”. L’appuntamento è per oggi dalle 18 allo spazio “ Osservatorio di Brand Culturale “ in via della Luna 19, dove sono visibili già le ultime opere dell’artista umbro. Il luogo si configura come nuovo centro culturale per residenze internazionali, progetti tra arte, graphic design, fotografia, linguaggi visivi e culture urbane. Un secondo Osservatorio che dialoga con quello in Via Mastrodicasa a Ponte Felcino, in riva al fiume Tevere, dove in contemporanea è stato ricreato lo studio dell’artista per poterlo vedere così al lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

