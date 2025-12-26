Il primo notiziario nel 1961 | Confcommercio Cesenate celebra i 65 anni di giornali associativi
Confcommercio cesenate, 2100 imprese associate, in occasione dell’80esimo anniversario dalla fondazione, ha celebrato una Giornata della comunicazione rievocando la storia e l’evoluzione degli strumenti informativi utilizzati per rapportarsi con le imprese associate e dare loro voce.Un viaggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
