Il primo notiziario nel 1961 | Confcommercio Cesenate celebra i 65 anni di giornali associativi

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confcommercio cesenate, 2100 imprese associate, in occasione dell’80esimo anniversario dalla fondazione, ha celebrato una Giornata della comunicazione rievocando la storia e l’evoluzione degli strumenti informativi utilizzati per rapportarsi con le imprese associate e dare loro voce.Un viaggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

il primo notiziario nel 1961 confcommercio cesenate celebra i 65 anni di giornali associativi

© Cesenatoday.it - Il primo notiziario nel 1961: Confcommercio Cesenate celebra i 65 anni di giornali associativi

Leggi anche: Bar, uno su su due chiude prima di 5 anni dall'apertura. Confcommercio: "Difficoltà anche nel Cesenate"

Leggi anche: Confcommercio, il cesenate Alverio Andreoli confermato nel consiglio nazionale di Fiva ambulanti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.