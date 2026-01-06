Beni culturali riapre la Peschiera grande nel Parco della Reggia di Caserta

Il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, la Reggia di Caserta riapre la Peschiera Grande nel Parco, segnando un momento di rinascita e valorizzazione del patrimonio culturale. Questa riapertura permette ai visitatori di riscoprire uno dei luoghi più suggestivi del Bosco Vecchio, contribuendo alla tutela e alla fruizione del patrimonio storico e naturale della residenza reale.

Nel giorno dell'Epifania, quando la tradizione affida alla Befana il compito dei doni, con la ritualità in essi implicita dell'accettazione, condivisione e restituzione, la Reggia di Caserta sceglie di offrire al suo Parco reale un segno concreto di rinascita: la riapertura della Peschiera grande, uno dei luoghi più amati e suggestivi del Bosco vecchio. La riapertura di questo luogo è un gesto dal valore simbolico profondo. Dopo anni segnati da un lungo e complesso contenzioso con l'impresa prima classificata nella procedura di gara, che ha inciso in modo significativo sui tempi e sulle modalità di realizzazione dell'intervento, oggi la Peschiera grande torna accessibile grazie a una determinazione condivisa e mai interrotta.

