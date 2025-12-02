Eventi a Roma dal 5 all’11 dicembre 2025 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
In arrivo tanti nuovi appuntamenti culturali, molti dei quali gratuiti o accessibili con Roma MiC Card. Nuovi allestimenti museali, eventi musicali, viaggi immersivi alla scoperta dell’universo, e inoltre tour archeologici, attività per famiglie e aperture straordinarie sono solo alcune delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dal 5 all’11 dicembre. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Il Museo di Roma a Palazzo Braschi si arricchisce di due nuovi allestimenti: la Sala delle Muse, al secondo piano, ora ospita il prezioso ciclo rinascimentale di affreschi raffigurante Apollo e le Muse, mentre la Sala delle Pittrici, al terzo piano, espone opere di artiste attive a Roma tra XVII e XIX secolo, in continuità con la mostra Roma Pittrice. 🔗 Leggi su Funweek.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
10 dicembre | MACRO Roma Torna Food, Wine & Co. – XIV Edizione, l’evento dedicato alle eccellenze del food & wine italiano organizzato dai Master dell’Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con la Fondazione Gambero Rosso, Regione Lazi - facebook.com Vai su Facebook
Vi aspettiamo il 16 dicembre a Roma, al Mercato Centrale, per svelare anche le novità sulla nostra nuova comunicazione Sarà l'occasione per scoprire il nuovo logo, nuovo sito e canali social. Non mancate! ?16 dicembre ore 15 Roma - Mercato Centrale - Vai su X
Weekend a Roma: 25 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 ottobre - Con l'arrivo dell'autunno, infatti, tra cultura, musica ed eventi gastronomici, la Capitale si sbizzarrisce. Riporta romatoday.it